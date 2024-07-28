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Adana'da Baba Oğlunu Elektrikli Bisikletle Koşmaya Zorladı

Adana'da bir baba, oğlunu elektrikli bisikletin arkasında koşmaya zorlayarak gözaltına alındı. Olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:27
Adana'da Baba Oğlunu Elektrikli Bisikletle Koşmaya Zorladı

Adana'da Şok Olay

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir baba oğlu Mahcub H.'yi beline bağladığı iple elektrikli bisikletin arkasında koşturarak dikkat çekti.

Olayın Görgü Tanıkları

Pekmezli Mahallesi'nde, mahalle sakinleri tarafından kaydedilen bu olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Emniyet Ekiplerinin Çalışmaları

Olayın ardından hemen harekete geçen emniyet ekipleri, baba ve oğlunun izini sürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda, Mahcub H. ve 13 yaşındaki oğlu A.H.'nin bir çadırda yaşadıkları tespit edildi.

Şüphelinin İfadesi

Baba Mahcub H., emniyete götürüldükten sonra, çocuğunun başka bir grup çocukla kavgaya karışmasını önlemek için çadırdan alıp götürmek istediğini, ancak A.H.'nın karşı çıkması sonucu bu durumu yaşadığını öne sürdü. Mahcub H., oğlunun elektrikli bisikletten inmemesi için belinden iple bağladığını ancak çocuğun arkasından koşmasını engelleyemediğini ifade etti.

Serbest Bırakılma Süreci

Mahcub H., savcılığın talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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