Adana'da baba-oğula pusu! Araçlarının içinde kurşun yağmuruna tutuldular!

Adana'nın Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici olay, saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. Evlerinin önünde park halindeki araçta oturan Muhammed Öztek ve babası Nihat Öztalum, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğul, çevredekiler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ne yazık ki, Muhammed Öztek yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, babası Nihat Öztalum'un durumu ise hala kritik.





Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti ve yakalanması için detaylı bir soruşturma başlattı. olayın ayrıntıları, soruşturma sürecinde gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor.