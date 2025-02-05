Adana'da Bakkalın Silahlı Saldırıya Uğraması Güvenlik Kamerasında

Adana'da Silahlı Saldırı: Eniştesi Yaralanan Kişinin Kayınbiraderi Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Murat E. (41) 2 Şubat'ta iş yerinde maskeli bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Saldırganın kaçmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı Murat E, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlı Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisi olarak yaralı Murat E'nin eşinin kardeşi Ş.B. (20) üzerinde çalışmalar başlattı. Polis, Şakirpaşa Mahallesi Tekel Caddesi'nde gerçekleştirdiği operasyonla zanlıyı yakaladı. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi ve incelemeye alındı.

Husumet İddiası ve Tutuklama

Polis kayıtlarına göre, Ş.B. eniştesi Murat E'yi evine gelmesini istemediği için husumet besleyerek yaralamakla suçlanıyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Olayın gerçekleştiği sırada zanlının maskeli bir şekilde dükkana girmesi ve Murat E'ye ateş etmesi, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak önemli deliller arasında yer alıyor.