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Adana'da Baraj Gölüne Düşen Araçtaki Aile Defnedildi

Adana'da baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:26
Adana'da Baraj Gölüne Düşen Araçtaki Aile Defnedildi

Adana'da Trajik Bir Olay

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen otomobilde hayatını kaybeden 4 kişi, Kozan'da son yolculuklarına uğurlandı.

Cenazeler Defnedildi

Yaralı kurtarma çalışmaları sonrası, otomobil sürücüsü Veysel Aydoğmuş ile eşi Emine Aydoğmuş ve çocukları Batuhan (16) ile Mete Aydoğmuş'un (13) cenazeleri otopsi işlemleri tamamlanarak, Buruk Mezarlığı'na getirildi.

İlçe Müftüsü Töreni Yönetti

Cenazelerin, Kozan ilçesine bağlı Kızıllar Mahallesi'nde, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın kıldırdığı namaz sonrası defnedildiği öğrenildi. Namaz esnasında bazı vatandaşların rahatsızlanması dikkat çekti.

Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Törende, ailenin yakınlarının yanı sıra Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Olayın ardından ailenin piknik için bir etkinlikte bulundukları bilgisi edinildi.

Olayın Ayrıntıları

1 JG 944 plakalı otomobilin, Çatalan Köprüsü'nden seyir halindeyken Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesini takip eden kurtarma ekipleri, ilk olarak Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine ulaştı. Daha sonra, suyun altındaki otomobilde Veysel, Emine ve çocukları Mete'nin naaşlarına da ulaşıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi. Cenaze aracıyla Buruk Mezarlığı'na getirilen cenazeler, buradaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi. Cenaze aracıyla Buruk Mezarlığı'na getirilen cenazeler, buradaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi. Cenaze aracıyla Buruk Mezarlığı'na getirilen cenazeler, buradaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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