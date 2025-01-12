Adana'da Baraj Gölüne Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü İbrahim Ö. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 01:29
Adana'da Baraj Gölüne Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen bir otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İbrahim Ö. (44), sabah saatlerinden itibaren mesai arkadaşları tarafından haber alınamayan bir kişi oldu. Durum hemen jandarmaya bildirildi.

Bölgedeki güvenlik kameraları incelendiğinde, İbrahim Ö.'nün son olarak Gökkaya Baraj ve Hidroelektrik Santrali (HES) Gölü yakınlarında 06 DDT 927 plakalı otomobiliyle seyir halinde olduğu belirlendi. Olay yerine intikal eden ekipler, İbrahim Ö.'nün bulunduğu aracı, Yardibi Mahallesi ile Değirmenciuşağı mahallelerini birbirine bağlayan göl üzerindeki köprünün girişinde suda buldu.

Su altı kamerasıyla yapılan detaylı incelemelerde, İbrahim Ö.'nün otomobilin içinde hareketsiz olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde, otomobil ve İbrahim Ö.'nün cesedi vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay sonrası yapılan incelemelerin ardından İbrahim Ö.'nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler...

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler, otomobilde inceleme yaptı. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

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