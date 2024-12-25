Adana'da Bebekli Kilisesi'nde Görkemli Noel Ayini

Adana'da Noel Ayini Coşkusu

Adana'da, Noel dolayısıyla Bebekli Kilisesi'nde özel bir ayin düzenlendi. Merkez Seyhan ilçesindeki Tepabağ Mahallesi'nde bulunan İtalyan Katolik Kilisesi, Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen bu özel günde ışıklarla süslendi.

Birlik ve Barış Mesajı

Ayine, kentteki Hristiyan topluluğunun yanı sıra, Anadolu Havarisel Vekilliği Apostolik Yöneticisi Peder Antuan Ilgıt da katıldı. Ilgıt, yeni yılda dünyada barışın hakim olması için dualarda bulundu.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Antakya Katolik Kilisesi Başrahip Francis Dondu'nun da yer aldığı ayin sırasında ilahiler okundu ve dualar yapıldı. Ayinin sonunda ise Çukurova Çoksesli Korosu bir konser vererek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Adana'da, Noel dolayısıyla Bebekli Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Adana'da, Noel dolayısıyla Bebekli Kilisesi'nde ayin düzenlendi.