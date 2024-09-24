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Adana'da Bıçakla Öldürme Davası: Gençlerin Ölümü Yargıya Taşındı

Adana'da tartıştığı iki arkadaşını bıçakla öldüren sanık hakkında dava devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:23
Adana'da Bıçakla Öldürme Davası: Gençlerin Ölümü Yargıya Taşındı

Adana'da Tartışma Sonrası Ölüm Olayı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, tartıştığı iki arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın davası süregelmektedir. Sanık, "kasten öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya kalırken, mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma Ayrıntıları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geçen yıl 22 Kasım tarihinde arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Şeref A. (20) yargılanıyor. Duruşmaya birçok tanık ve taraf avukatı da katıldı.

Tanıkların İfadeleri

Olay günü alkol aldıklarını belirten tanık B.Y., olay anında arkadaşlarından A.Y.'nin kendisine kavga olduğu bilgisini verdiğini aktardı. Olay yerine gittiklerinde Şeref A.'nın, "Ben yaptım" dediğini ifade etti. Tanık, olay yerinde polis gelince Şeref A.'nın kaçtığını söyledi ve ambulansı kendisinin aradığını ekledi.

Sanık Şeref A'nın Savunması

Olayla ilgili savunma yapan sanık Şeref A., olay günü alkol aldığını, kavga esnasında başına darbe aldığını ve arkadaşlarını öldürmediğini öne sürdü. Suçlamaları reddederek tahliye ve beraat istedi.Mağdur Ailelerinin Çağrısı

Eren Güngör'ün annesi Zeliha Güngör, olayın tek bir kişi tarafından yapılmadığına inandığını belirterek, "Olayda birçok kişinin bulunduğu ve katılım sağladığı açıktır. Gerçek failin bulunmasını talep ediyorum." dedi.

Davanın Devamı

Mahkeme heyeti, sanık Şeref A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı bir sonraki aşama için erteledi. 22 Kasım 2023'te meydana gelen olaydan sonra Şeref A. 23 Kasım'da tutuklanmıştı.

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