Adana'da Bıçakla Yaralanma Olayında 6 Sanığa Dava Açıldı

Adana'da bir kişinin parkta bıçakla ağır yaralanması üzerine 6 sanık hakkında 9'dan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:30
Adana'da Bıçakla Yaralanma Olayında 6 Sanığa Dava Açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan bıçakla yaralama olayı sonrasında 6 sanık hakkında dava açıldı. 8 Haziran 2024 tarihinde, Kayalıbağ Mahallesi’ndeki İnönü Parkı’nda meydana gelen olayda, R.C. (26) isimli kişi bıçakla ağır yaralanmıştı. Sanıklar arasında 3 kişinin tutuklu olduğu bildirildi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma neticesinde, A.A, D.A, Ş.Ç isimli tutuklu sanıkların yanı sıra I.F, M.C.Y ve O.T adlı dozluluk durumunda olan sanıklar hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla dava açılması talep edildi. İddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, müşteki R.C.'nin sanıklardan D.A ve A.A'nın, iş yerinde ele geçirilen 5 ruhsatsız tabancayla ilgili suçu üstlenmesini istediği bilgisine yer verildi. Ancak, müştekinin bu talebi geri çevirmesi üzerine aralarında husumet oluştuğu ve R.C.'nin parkta yürüdüğü sırada sanıkların saldırısına uğrayarak bıçakla ağır yaralandığı ifade edildi.

Sanıkların, 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına en kısa zamanda başlanacağı belirtiliyor.

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