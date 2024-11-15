Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Sümer Mahallesi'nde gerçekleşen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, Suriye uyruklu M.R. ile E.C. arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından meydana geldi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte E.C, M.R.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından hızla belirtilen adrese ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralı kişiye müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin hemen ardından M.R. hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan M.R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından E.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.