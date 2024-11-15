DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,31 -0,2%
ALTIN
2.835,49 -0,02%
BITCOIN
3.028.687,01 -0,25%

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Adana'nın Seyhan ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:01
Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Adana'da Bıçaklı Kavga Sonucu Can Kaybı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Sümer Mahallesi'nde bir bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Suriye uyruklu M.R. ile E.C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmayla başladı.

Kavga Büyüyerek Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.C., M.R.'yi bıçakla yaraladı. Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hayat Mücadelesine Yenik Düştü

Sağlık ekipleri, M.R.'ye olay yerinde müdahale etti ve ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen M.R., hayatını kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak E.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
3
Kalkan-29 Operasyonunda 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
15 Kasım 2024: Siyaset, Ekonomi ve Spor Gündemi
5
İsrail'den Dahiye'ye 4 Hava Saldırısı: Hedef Hizbullah
6
Güney Afrika'daki Kaçak Madenciler Polise Teslim Olmayı Reddetti
7
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!