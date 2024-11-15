Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Adana'da Bıçaklı Kavga Sonucu Can Kaybı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Sümer Mahallesi'nde bir bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Suriye uyruklu M.R. ile E.C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmayla başladı.

Kavga Büyüyerek Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.C., M.R.'yi bıçakla yaraladı. Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hayat Mücadelesine Yenik Düştü

Sağlık ekipleri, M.R.'ye olay yerinde müdahale etti ve ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen M.R., hayatını kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak E.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.