Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adana'nın Kozan İlçesinde Bıçaklı Kavga

Adana'nın Kozan ilçesinde, Türkeli Mahallesi'ndeki Şehit Kubilay Parkı'nda meydana gelen bir olayda, bıçaklı kavga sonucunda bir kişi yaralandı.

Tartışmanın Hararetlenmesi

Olay, E.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başladı. Kavga sırasında E.Ç. bıçakla yaralandı.

Acil Müdahale ve Gözaltılar

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıya hızlıca müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis, üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.