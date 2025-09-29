Adana'da Bıçaklı Öldürme Davası: Sanık Mert T. Hakim Karşısında

Adana'da 31 Mart'taki kavgada Engin Yıldız'ın ölümüyle ilgili tutuklu sanık Mert T. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet talebiyle yargılama başladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:55
Yüreğir'deki 31 Mart kavgasının duruşmasında tanık ve sanık ifadeleri çatıştı

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mert T. (18) ile taraf avukatları katıldı. Sanık hakkında, kavga esnasında Engin Yıldız'ı (37) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Duruşmada savunma yapan sanık Mert T., olay günü nişanlısı S.S. ile yürüdüklerini, iddiaya göre olayın başlangıcında T. Yıldız'ın nişanlısına tokat atıp yüzüğü çıkarmasını istediğini söyledi. Sanık ifadesinde, 'Bizden uzak durması için uyardığım T. Yıldız bana yumruk attı, aramızda kavga çıktı. Bu sırada koşarak yanımıza gelen babası Engin Yıldız bana vurmaya başladı. T. Yıldız bana bıçak salladı. Yere düşen bıçağı elime alıp sadece nişanlımı korumak istedim. Maktulü ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.' dedi.

Müşteki T. Yıldız ise sanığın beyanlarının doğru olmadığını savunarak, 'Babam sadece kavgayı ayırmak istedi. Hatta kavgaya engel olmak için bana tokat attı. Mert T. yanında bulundurduğu bıçakla babamı 2 kez bıçakladı. Ben S.S.'nin yüzüğünü parmağından çıkarmasını istemedim. Mert T.'nin beyanları gerçek değildir.' şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 31 Mart'ta meydana gelen olayda, Mert T. (18) ile T. Yıldız (18) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında, iddialara göre Engin Yıldız bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası tutuklanan Mert T. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

