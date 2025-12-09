Adana'da bisikletli çocuğu darbeden şüpheliler gözaltına alındı

Çukurova Toros Mahallesi'nde 12 yaşındaki çocuk darp edildi; cep telefonu görüntüleri olayın ardından aile şikayetçi oldu

Olay, geçtiğimiz pazar günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78190 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Ç.A.D., arkadaşıyla birlikte bisiklet sürerken bir şahsın saldırısına uğradı.

Küçük çocuğun arkadaşı o anları cep telefonuyla kaydederken, başka bir kişinin de olay yerine gelmesi ve durumu ailenin bilgilendirmesi üzerine çocuk ailesi, darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede soruşturmayı başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu C.Y. (24) ve A.T. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde, çocukları "Bisiklet sürmeyin" diyerek uyardıkları ve "Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü" şeklinde beyan verdikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.T., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, C.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

