Adana'da Bisikletli Çocuğu Darbetme: Şüpheli C.Y. Tutuklandı

Olayın Detayları

Olay, geçtiğimiz pazar günü merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78190 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki Ç.A.D., arkadaşıyla birlikte bisiklet sürerken bir şahsın saldırısına uğradı. O anlar, çocuğun arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Görüntülerin aileye bildirilmesi ve ailenin darp raporu alarak şikâyette bulunmasının ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede C.Y. (24) ve A.T. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde çocukları "Bisiklet sürmeyin" diyerek uyardıklarını ve "Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü" şeklinde beyanda bulundukları öğrenildi.

İfadelerinin ardından A.T. serbest bırakılırken, C.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

