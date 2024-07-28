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Adana'da Boğulma Vakalarına Karşı Sulama Kanalları Denetlendi

Adana'da polis, sulama kanallarındaki boğulma vakalarına önlem almak için denetim gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 10:19
Adana'da Boğulma Vakalarına Karşı Sulama Kanalları Denetlendi

Adana'da Sulama Kanallarında Güvenlik Denetimi

Adana'da, boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla polis ekipleri sulama kanallarında denetim yaptı.

Önemli Uyarılar ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, serinlemek için sulama kanallarına giren gençleri güvenli bir şekilde uyarmak adına harekete geçti.

Yapılan uygulamada, Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’ndaki sulama kanalında yüzen gençler, boğulma tehlikesine karşı uyarıldı ve sudan çıkmaları sağlandı.

Yüzme Havuzlarına Yönlendirme

Polis ekipleri, sulama kanallarının yüzme bilen kişiler için bile tehlikeli olduğunu vurgulayarak gençlere belediyelerin sunduğu ücretsiz yüzme havuzlarından yararlanmaları önerisinde bulundu.

Önleme Çalışmaları Süreklilik Arz Ediyor

Ekibin yaptığı görüşmelerde, her yıl sulama kanallarında çok sayıda boğulma vakasının yaşandığına dikkat çekilerek, önlem almanın önemine değinildi. Ayrıca boğulma olaylarına karşı bilinçlendirme amaçlı broşürler de dağıtıldı.

Denetimler, Asayiş Şube ve Çocuk Şube müdürlüklerinin de katkılarıyla devam edecektir.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sulama kanallarındaki...

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma olaylarına karşı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalında yüzen gençleri boğulma tehlikesine karşı uyarıp sudan çıkmalarını sağladı.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sulama kanallarındaki...

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma olaylarına karşı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalında yüzen gençleri boğulma tehlikesine karşı uyarıp sudan çıkmalarını sağladı.

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