Adana'da Boşanma Temelli Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Olayın Ayrıntıları

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbabası silahla yaralanan zanlı tutuklandı. 22 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki İzzettin T. isimli şahıs, 21 yaşındaki eşi Ayşegül T. ve 50 yaşındaki kayınbabası Salih K. ile gergin bir telefon görüşmesi yaptı.

Olayın Gelişimi

İzzettin T., eşini ve kayınbabası Salih K.'yi arayarak konuşmak istedi. Ancak, Salih K. kızının güvenliğinden endişe ederek görüşmeye izin vermedi. Bu gelişme üzerine Ayşegül T. ve babası evden çıkmak için otomobile yöneldi. Fakat İzzettin T., çiftin yanına gelerek tabancayla ateş etti.

Olay sonrasında, yaralanan baba ve kızı hemen hastaneye kaldırıldı ve tedavi edilerek taburcu oldular. Zanlı ise kayınbabasının motosikletini gasp ederek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, ihbarın ardından hemen harekete geçerek İzzettin T.'yi kısa sürede yakaladı.

Adli Süreç

Yakalanan İzzettin T., adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliği tarafından tutuklandı. Saldırının yaşandığı an, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüler olayın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.