Adana'da çakarlı araçla polis kılığına giren şüpheli tutuklandı

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde, aracına çakar takıp kafasında kaskla kendini polis olarak tanıtan ve sokakta oynayan çocukların üstünü arayan şüpheli tutuklandı.

Olay

Olay, 8 Ekim'de 19 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, otomobiline çakar takan ve başında kask bulunan şüpheli İbrahim H.Ç., sokakta oynayan B.A. (13) ve ağabeyi A.A. (15)'ya kendini polis olarak tanıtıp üzerlerini aradı, daha sonra kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaşananlar, sokaktaki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çocukların babası Mehmet A.'nın şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

İşlemler ve ceza

Gözaltına alınan İbrahim H.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından şüpheliye usulsüz çakar kullandığı ve çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 260 bin lira para cezası uygulandı.

Emniyet kaynakları, üzeri aranan iki çocuğun şüphelinin boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri olduğunu bildirdi.

