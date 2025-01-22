Adana'da Cam Silerken 13. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da Trajik Kaza

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaşanan bir olayda, cam silerken 13. kattan düşen 53 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yurt Mahallesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın 13. katında meydana geldi. İddiaya göre, Emel Atapek, oturduğu dairenin camlarını silerken dengesini kaybederek aşağı düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, polisi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Atapek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.