Adana'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: Şüpheli Kovalamacayla Yakalandı

Adana'da çay ocağına silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

İnönü Caddesi'ndeki olayda yaralanma yaşanmadı, kovalamaca sonrası bir zanlı gözaltına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağına iki kişinin tabancayla ateş açması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmadı; açılan kurşunlardan biri ise caddede park halinde bulunan bir polis aracına isabet etti.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerden birini kovalamaca sonucu ve saldırıda kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin saldırı amacıyla İstanbul'dan Adana'ya geldiği öğrenildi.

