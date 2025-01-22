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Adana'da Cep Telefonu Dolandırıcılığından 9 Yıl Hapis Cezası

Adana'da dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan H.T., internetten cep telefonu satışı vaadiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:29
Adana'da Cep Telefonu Dolandırıcılığından 9 Yıl Hapis Cezası

Adana'da İnternet Dolandırıcılığına Ceza Yağdı

Adana'da internet üzerinden ikinci el cep telefonu satış vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen H.T., 9 yıl hapis ve 26 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Duruşma Detayları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık H.T. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, yaptığı mütalaada sanığın, internet sitesine yerleştirdiği cep telefonu ilanı sayesinde bankacılık işlemleri ile A.A. ve K.A. isimli iki kişiyi dolandırdığını belirtti. A.A'dan 1195 lira ve K.A'dan ise 3 bin 800 lira alındığını ifade etti.

Sanık H.T.'nin, paraların kendi hesabına geçmesinin ardından mağdurlarla irtibatı kestiği vurgulandı. Savcı, H.T.'nin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Savunması

Duruşmada sanık H.T., üzerindeki suçlamaları reddetti ve beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinde devam kararı vererek ona 9 yıl hapis ve 26 bin lira adli para cezası vermekten geri durmadı.

Bu duruşma, internet üzerinden yapılan dolandırıcılığın ulusal boyuta taşınmasına bir örnek teşkil ediyor. Adana'da yaşanan bu olay, çevrimiçi alışverişlerde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizmektedir.

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