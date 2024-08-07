Adana'da Çift Cinayet Davası Başladı

Adana'da Çift Cinayet Davası Devam Ediyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iki arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 19 yaşındaki Şeref A, "kasten öldürme" suçundan yargılanmaya başlandı. Duruşma, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmanın Detayları

Duruşmaya, mağdurlar Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Şeref A ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık, verdiği ifadesinde Alperen Kaya ile ortaokul zamanında tanıştığını, Eren Güngör'ü ise onun aracılığıyla tanıdığını belirtti.

Tartışmanın Başlangıcı

Olay günü arkadaşı B.B. ile alkol almaya karar verdiklerini ifade eden Şeref A, "Köprü kenarında alkol almaya başladık. B.B. uyuduğunda Alperen, 'Bu ölmüş galiba' dedi. Ben de buna itiraz ettim. Tartışma büyüdü ve Eren Güngör de devreye girdi. Ben yere düştüğümde, elimdeki bıçağı rastgele salladım" şeklinde konuştu.

Maktulün Annesinin Şikayeti

Eren Güngör'ün annesi Zeliha Güngör, sanıktan şikayetçi olduğunu ve onun beyanlarının doğru olmadığını iddia etti. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve delillerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, delil durumu ve kaçma şüphesi sebebiyle Sanık Şeref A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Olayın Kısa Tarihi

22 Kasım 2023'te Şeref A, Yüreğir ilçesindeki Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gençleri hastaneye kaldırdı; ancak doktor müdahalesine rağmen hayatlarını kaybettiler.

Sonuç

Şeref A, 23 Kasım 2023'te tutuklanmış ve "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başlanmıştır.