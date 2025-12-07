Adana’da Çiftçi Mandalinayı Yağmura Karşı Naylonla Korudu

Meteoroloji uyarısı üzerine üreticiden pratik önlem

Adana’da bir mandalina üreticisi, aşırı yağmur nedeniyle meyvelerin zarar görmemesi için ağaçlarını naylonla örterek önlem aldı.

Meteoroloji verilerine göre cumartesi günü başlayan yağmur çarşamba gününe kadar devam edecek. Çiftçiler de bu 4 günlük sürede ürünlerini korumak için farklı tedbirler uyguluyor.

Üretici, mandalinaların doğrudan yağmurdan etkilenmemesi için her bir ağaca naylon geçirerek meyveleri korumaya çalıştı. Uygulama, bölgedeki bazı çiftçiler tarafından pratik ve hızlı bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Bu yöntem, yağışın yoğun olduğu dönemlerde mahsul kaybını önlemeye yönelik yerel bir önlem olarak öne çıkıyor.

ADANA’DA ÇİFTÇİ AŞIRI YAĞMURDA MANDALİNA ZARAR GÖRMESİN DİYE AĞACA NAYLON GEÇİREREK ÖNLEM ALDI.