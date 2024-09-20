Adana'da Cinayet Davasında Bir Firari Sanık Tutuklandı

Adana'daki Cinayet Davasında Gelişmeler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 1 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen bir cinayet olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sokakta yürüyen İbrahim Taşkıran, motosikletli saldırganların hedefi oldu ve tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Firari Sanığın Yakalanması

Bu cinayetle ilgili olarak tutuklu 9 ve firari 3 olmak üzere toplam 18 sanık yargılanıyor. Firari sanıklardan biri olan Kasım H., polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkındaki "tasarlayarak öldürmeye yardımcı olmak" suçlamasıyla aranan sanık, emniyetteki işlemlerin ardından Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede Savunma

Mahkeme başkanı sanık Kasım H.'ye silahlı saldırının gerçekleştirilmeden önce katil zanlısı Fetullah B.'nin evinden çıkıp çıkmadığını sordu. Kasım H. ise olaya karıştığına dair iddiaları reddederek, "Ben İbrahim Taşkıran'ı tanımıyorum ve ona yönelik hiçbir eylemde bulunmadım. Olay günü iş yerimdeydim," diye ifade verdi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, tanık ifadeleri, sanığın suçun niteliği ve delilleri göz önünde bulundurarak Kasım H.'nin tutuklanmasına karar verdi. Olayın güvenlik kamera kayıtları ve HTS verileri de dikkate alındı.

Cinayet Olayı ve Diğer Sanıklar

İbrahim Taşkıran, Çukurova Caddesi'nde telefonda konuştuğu sırada motosikletle gelen iki kişi tarafından vurularak ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Cinayet, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansımıştı. Cinayetle ilgili olarak Azad Y., Halil K. ve Kasım H. dahil toplam 18 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Mersin'in Mut ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.