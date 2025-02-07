Adana'da Cinayet Davasında Sanıklardan Biri Müebbet Hapse Mahkum Edildi

Adana'da Cinayet Davasında Karar Açıklandı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Mart 2024'te bir kişinin günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak yargılanan iki sanıktan biri, müebbet hapse mahkum oldu.

Duruşma ve Sanıkların İfadeleri

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Hıdır Ü. ve Şükrü Ç. katıldı. Cumhuriyet savcısı, Şükrü Ç.'nin cinayeti işlediğini belirterek müebbet hapis cezası talep etti.

Diğer sanık Hıdır Ü., suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Sanık Şükrü Ç. de cezaevinde masum bir durumda bulunduğunu vurguladı, "Yapmadığım bir suçtan cezaevindeyim. Uzun süredir tutukluyum," diyerek suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti.

Mahkeme Kararı