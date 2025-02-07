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Adana'da Cinayet Davasında Sanıklardan Biri Müebbet Hapse Mahkum Edildi

Adana'da günübirlik kiralık dairede öldürülen Selahattin Ayan davasında bir sanık müebbet hapis cezası aldı, diğeri beraat etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:52
Adana'da Cinayet Davasında Sanıklardan Biri Müebbet Hapse Mahkum Edildi

Adana'da Cinayet Davasında Karar Açıklandı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Mart 2024'te bir kişinin günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak yargılanan iki sanıktan biri, müebbet hapse mahkum oldu.

Duruşma ve Sanıkların İfadeleri

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Hıdır Ü. ve Şükrü Ç. katıldı. Cumhuriyet savcısı, Şükrü Ç.'nin cinayeti işlediğini belirterek müebbet hapis cezası talep etti.

Diğer sanık Hıdır Ü., suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Sanık Şükrü Ç. de cezaevinde masum bir durumda bulunduğunu vurguladı, "Yapmadığım bir suçtan cezaevindeyim. Uzun süredir tutukluyum," diyerek suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti.

Mahkeme Kararı

Selahattin Ayan’a yönelik eylemi nedeniyle sanık Şükrü Ç.'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, ruhsatsız ateşli silahlarla mermi bulundurma suçundan 2 yıl hapis ve 1200 lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi.

Diğer sanık Hıdır Ü. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilerek tahliyesine hükmedildi.

Olayın ardından, Hıdır Ü ve Şükrü Ç, 19 Mart 2024'te tutuklanmıştı.

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