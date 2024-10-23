Adana'da Cinayet Zanlıları Tutuklandı

Adana'daki Cinayet Olayında Tutuklamalar

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Samet Aslan isimli bir gencin silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Olayın Detayları

Bölgedeki Başak Mahallesi'nde, 19 yaşındaki Samet Aslan, dün dedesinin evinin önünde vurularak yaşamını yitirmişti. Olay sonrası yapılan çalışmalarda, Ahmet D. (21) cinayeti gerçekleştiren kişi olarak tespit edilerek gözaltına alındı. Kaçmasına yardım eden kuzeni Mehmet D. (19) ile birlikte emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Ahmet D. ve kuzeni Mehmet D., savcılık sorgularının akabinde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olay günü yaşanan tartışma sırasında, Ahmet D., Aslan'ın kendisine küfretmesi nedeniyle tabancayla ateş açtığını iddia etti.

Arka Plan ve Neden

Aslan'ın, geçen yıl Ahmet D'nin ağabeyi Ahmet Çaçan D.'yi silahla yaraladığı iddiaları ve bu nedenle aralarındaki husumet, olayın nedenleri arasında gösteriliyor.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların saklandığı yeri tespit ederek, gerekli operasyonu gerçekleştirdi ve her iki şahsı yakaladı.