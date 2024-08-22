Adana'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Adana'da Silahlı Cinayet Olayı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, 19 Ağustos tarihinde meydana gelen silahlı cinayet olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Olay sırasında, Cafer Gültekin (35) sokakta vurularak ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayet Soruşturması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, olayın hemen ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Cafer Gültekin'in eşi S. Gültekin'in kardeşi Volkan Ö. (38) olduğunu belirledi. Ekipler, kapsamlı bir araştırma yaparak Volkan Ö.’nün cinayet zanlısı olduğunu tespit etti.

Zanlının Yakalanması

Saklandığı yer tespit edilen Volkan Ö., düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, suçlamalarla ilgili ifade vermesi için emniyete götürüldü.

3 gün önce Toros Mahallesi'nde gerçekleşen bu olay, yerel halkta büyük bir şok etkisi yarattı. Cafer Gültekin, yaşadığı silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.