Adana'da Cinayet Zanlısı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Adana'da Cinayet Olayı ve Yakalanma Süreci

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki kızının kayınpederini tabancayla vurarak öldüren 51 yaşındaki Nazmi Ç., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı. Olay, 12 Ekim'de Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi.

İlk Belirlemeler ve Gözaltı Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nazmi Ç.'nin yurtdışına çıkış yapmayı planladığını öğrenince sınır kapıları hakkında bilgilendirme yaptı. Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda bir kamyonetna gizlenmiş durumda Nazmi Ç.'yi tespit etti.

Yakalanma ve Tutuklanma Süreci

Cinayet zanlısı Nazmi Ç., yapılan aramalarda yakalanarak Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlik önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Zanlının, göçmen kaçakçılığı ile anlaşarak Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlendi.

Bu olaydan sonra, Nazmi Ç.'nin, 12 Ekim'de kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan'ı (47) sokakta vurup kaçmasının ardından yakalanması için başlatılan çalışmalar neticesinde sınırda yakalanması, emniyet güçlerinin etkin çalışma yürüttüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.