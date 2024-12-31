Adana'da Cip ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Adana'da Cip ile Otomobil Çarpıştı, 4 Kişi Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, bir cip ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, Kadirli Caddesi üzerinde gerçekleşti. Otomobil, Mehmet Can Karaoğlan tarafından kullanılan 79 ED 515 plakalı araç ile Halil Çetin yönetimindeki 01 RU 333 plakalı cip arasında yaşandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından, otomobil sürücüsü Mehmet Can Karaoğlan ve cipin sürücüsü Halil Çetin ile cipte bulunan Mahmut ve Mustafa Çetin yaralanarak, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Yaşanan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, kazanın şiddetini ve yaşanan anları gözler önüne serdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.