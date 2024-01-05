Adana'da coşkulu kutlama: Şehrin düşmandan kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor

Adana, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan kutlama programında, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı "Tüfekli Hareketler" adlı bir gösteri sergiledi.

Adana'da coşkulu kutlama: Şehrin düşmandan kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor
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Adana, düşman işgalinden kurtulduğu günün 102. yılını kutluyor. Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programında, kent halkı coşkuyla katıldı.

Pozantı'dan bisikletle yola çıkan sporcular, "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" adlı bir etkinlik düzenledi. Sporcular, ellerindeki Türk bayrağını Adana'ya ulaştırarak Vali Köşger'e teslim etti.

kutlama

ADANA'NI DÜŞMANDAN KURTULUŞUNUN 102. YILI

Adana, düşman işgalinden kurtulduğu günün 102. yılını coşkuyla kutluyor. Programda marşlar çalınırken, katılımcılar bayraklarını havaya kaldırdı. Törende, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı "Tüfekli Hareketler" adlı bir gösteri sergiledi.

kutlama

Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni, etkinliklerin ilk ayağı oldu. Törene Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı. Azerbaycan'dan Karabağ gazileri de törende yer aldı.

kutlama

ADANA'DA ATATÜRK'ÜN MÜCAHİTLERİNDEN ADANA'YA ETKİNLİĞİ

Pozantı'dan bisikletle yola çıkan sporcular, "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" adlı bir etkinlik düzenledi. Sporcular, ellerindeki Türk bayrağını Adana'ya ulaştırarak Vali Köşger'e teslim etti.

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