Adana'da coşkulu kutlama: Şehrin düşmandan kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor

Adana, düşman işgalinden kurtulduğu günün 102. yılını kutluyor. Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programında, kent halkı coşkuyla katıldı.

Pozantı'dan bisikletle yola çıkan sporcular, "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" adlı bir etkinlik düzenledi. Sporcular, ellerindeki Türk bayrağını Adana'ya ulaştırarak Vali Köşger'e teslim etti.





ADANA'NI DÜŞMANDAN KURTULUŞUNUN 102. YILI

Adana, düşman işgalinden kurtulduğu günün 102. yılını coşkuyla kutluyor. Programda marşlar çalınırken, katılımcılar bayraklarını havaya kaldırdı. Törende, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı "Tüfekli Hareketler" adlı bir gösteri sergiledi.





Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni, etkinliklerin ilk ayağı oldu. Törene Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı. Azerbaycan'dan Karabağ gazileri de törende yer aldı.





ADANA'DA ATATÜRK'ÜN MÜCAHİTLERİNDEN ADANA'YA ETKİNLİĞİ

Pozantı'dan bisikletle yola çıkan sporcular, "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" adlı bir etkinlik düzenledi. Sporcular, ellerindeki Türk bayrağını Adana'ya ulaştırarak Vali Köşger'e teslim etti.