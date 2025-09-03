DOLAR
Adana'da Daireye Tırmanan Hırsız Güvenlik Kamerasında — Cep Telefonu Çalan Şüpheli Tutuklandı

Adana Çukurova'da 21 Ağustos'ta birinci kattaki daireye tırmanarak girip cep telefonu çalan şüpheli Turan Ç. güvenlik kameralarıyla tespit edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:53
Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde, Cumali H'ye ait birinci kattaki daireden cep telefonu çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin zemin kattaki dairenin pencere ve balkon korkuluğundan tırmanarak birinci kattaki Cumali H'ye ait eve girip hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Görüntülerden kimliği belirlenen zanlı Turan Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre zanlı, yürüyerek apartmanın önüne gelip çevresini kontrol ettikten sonra zemin kattaki dairenin pencere ve balkon korkuluğundan üst kattaki balkona tırmanıyor. Balkondan içeri giren şüpheli, bir süre sonra aynı yerden inip yürüyerek bölgeden uzaklaşıyor. Başka bir binanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise zanlının daha sonra motosikletle yoluna devam ettiği görülüyor.

