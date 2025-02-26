Adana'da Darbedilen Genç İçin 7 Zanlıdan 2'si Tutuklandı

Adana'da Darbedilen Genç için Önemli Gelişme

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olayın Detayları

Kozan ilçesinde 23 Şubat 2023 tarihinde bir iş yerinde bir gencin darbedilmesine ilişkin olarak, darp anının görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden S.E. ve A.E., adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, gözaltındaki diğer zanlıların durumu ise merakla bekleniyor.