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Adana'da Darp ve Gasp Davası: 3 Sanığa 24 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Adana'da darp ve cep telefonu gaspı iddiasıyla 3 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklar, 12 yıl 6 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:54
Adana'da Darp ve Gasp Davası: 3 Sanığa 24 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Adana'da Darp ve Gasp Davası Açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, darp ve gasp iddiasıyla 1'i tutuklu toplam 3 sanık hakkında dava açıldı. Olay, 23 Temmuz'da Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonucunda, husumetli oldukları B.B'yi darbedip cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen N.B., A.A. ve M.B. hakkında iddianame hazırlandı. N.B. tutuklu olarak yargılanırken, diğer sanıklar A.A. ve M.B. tutuksuz olarak yargılanacak.

İddianamenin İçeriği

İddianamede, sanıkların B.B.'nin kuaför dükkanının önüne giderek, zorla otomobile bindirdikleri ve ardından boş bir arazide darbedip cep telefonunu gasp ettikleri belirtildi. Ayrıca N.B'nin B.B’yi falçatayla yaraladığı ifade edildi.

Talep Edilen Cezalar

Fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirlenen sanıkların, birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlamalarından toplamda 12 yıl 6 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Duruşma Süreci

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen 3 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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