Adana'da DEAŞ Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Adana'da Terör Operasyonu: 4 DEAŞ Şüphelisi Gözaltında

Adana'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini tespit etti.

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, yabancı uyruklu şüpheliler Z.U. (39), A.S. (31), A.E. (25) ve A.V. (50)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, tarım işçisi olarak çalışarak kendilerini gizlediği öğrenildi.

Gözaltındaki zanlıların, emniyetteki işlemleri sürdürüyor. Operasyonun, terörle mücadele kapsamında önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.