Adana'da DEAŞ Operasyonu: 6 Tutuklama, 13 Adli Kontrol

Adana'da 21 Ekim'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı; 25 adreste silah ve örgütsel materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 10:13
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi yürüttü

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonla ilgili çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı, kalan 13'ü ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Emniyet ekipleri, yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda kentte iki farklı grubun terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bu tespitlerin ardından harekete geçildi.

Yapılan çalışma sonucu, 21 Ekim tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 adrese baskın yapıldı ve 19 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 18 mermi, örgütü simgeleyen bez parçaları ve yasaklı örgütsel kitaplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının örgüt adına iş yeri kurşunlama, darp ve tehdit eylemlerine karıştığı öne sürüldü. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

