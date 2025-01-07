Adana'da DEAŞ Operasyonunda İki Tutuklama

Adana'da DEAŞ Operasyonu: İki Tutuklama

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek için sürdürdükleri çalışmalarda önemli bir başarı elde ettiler.

Yakalanan Zanlılar ve Faaliyetleri

Ekipler, yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım gerekçesiyle halktan para toplayarak, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına aktardıkları iddia edilen M.E.K. (27) ve A.İ. (33) ile daha önce örgüt adına Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen İ.Ö.'yü (35) operasyonla yakaladı.

Mali İnceleme ve Tutuklamalar

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı incelemelerde, M.E.K. ve A.İ.'nin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyon lira para hareketi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.K. ve İ.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.