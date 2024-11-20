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Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ bağlantılı sanık Y.B.'ye 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın örgütle irtibatı ve fotoğrafları tespit edildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:42
Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ Bağlantılı Dava Başladı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanık Y.B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilerek dava açıldı.

4 Ekim'den Beri Tutuklu

4 Ekim'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu Y.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonuçlandı. İddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Örgütsel Toplantılara Katıldı

İddianamede, Y.B.'nin DEAŞ'a katılımı teşvik etmek amacıyla örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi. Ayrıca, örgütsel eğitim aldığı da ifade edildi.

Kod İsim Kullanarak Gizlendi

Y.B.'nin DEAŞ üyeliğinden işlem gören kişilerle iletişimde bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini gizlemek amacıyla kod isim kullandığı, Suriye'deki silahlı çatışmalarda aktif olarak yer aldığı, cep telefonunda kamuflaj ve uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu kaydedildi.

Yargılama Süreci Başlıyor

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Y.B., hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, yargılanmasının gelecek günlerde başlayacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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