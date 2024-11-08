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Adana'da DEAŞ Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen sanığın durumu mahkemede değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:40
Adana'da DEAŞ Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da DEAŞ'a Üyelikten Cezalandırma

Adana'da 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzenlenen duruşmada, terör örgütü DEAŞ'a katılmakla suçlanan sanık H.E.'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme Süreci ve Savcının Mütaalası

Duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık H.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme sırasında sanık avukatı da hazır bulundu. Savcı, sanığın DEAŞ'a katılımı teşvik etmek amacıyla toplantılar düzenlediğini ve dijital verilerinde terör örgütü üyeleriyle yazışmalarının bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, sanığın örgütsel faaliyetlerde kod adı kullandığını ve kentte düzenlenen ders ve toplantılara katıldığını belirtti.

Sanığın İfadesi

Mahkeme sırasında tercüman aracılığıyla savunması alınan H.E., DEAŞ üyesi olmadığını iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, sanığa verilen cezanın ardından tutukluluk halinin devam etmesine hükmetti. Böylece H.E., "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almış oldu.

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