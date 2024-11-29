Adana'da DEAŞ Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da DEAŞ Sanığına Hapis Cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanık, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Süreci ve İddialar

Mahkemede, sanık H.S. hakkında gerçekleştirilen mütalaada, savcı, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla toplantılar düzenlediğini ve dijital materyalinde terör örgütünün mensuplarıyla yazışmalarının bulunduğunu ortaya koydu.

Savcı ayrıca, H.S.'nin örgütsel faaliyetlerde kod adı kullandığını, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldığını ve infak adı altında örgüte gelir temin ettiğini belirtti.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Tercüman aracılığıyla savunmasını yapan H.S., DEAŞ üyesi olmadığını savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, H.S.'yi silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmaya karar verdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.