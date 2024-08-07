Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana'da DEAŞ Sanığına Hapis Cezası İstemi

Adana'da DEAŞ ile bağlantılı sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yargılama süreci başlıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:15
Adana'da DEAŞ Sanığına Hapis Cezası İstemi

Adana'da Terör Örgütü DEAŞ Sanığına Hapis İstemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçlamasıyla tutuklanan sanık M.E. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Olayın Gelişimi

27 Haziran tarihinde tutuklanan Suriye uyruklu M.E.'nin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Başsavcılık, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanması için gerekli iddianameyi hazırladı ve Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Yer Alan Detaylar

İddianameye göre, M.E. terör örgütü DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla örgütsel toplantılar düzenlemiş. Ayrıca, dijital materyallerinde örgüt üyelerine ait çok sayıda fotoğraf tespit edilmiştir. Öte yandan sanığın, DEAŞ üyeliğinden işlem gören kişilerle irtibatlarının bulunduğu ve kendisini gizlemek için kod isim kullandığı belirtiliyor.

Örgütsel Faaliyetler ve Yargılama Süreci

M.E.'nin Suriye'deki silahlı çatışmalarda aktif rol aldığı, yakalanan bir diğer sanık Y.A.A.'nın cep telefonunda ise M.E.'nin kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlere dair fotoğraflar bulunmuştur. İddianamede, sanığın 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilmektedir.

Sanık M.E., ifadesinde kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi. Yargılanma sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı