Adana'da DEAŞ Sanığına Hapis Cezası İstemi

Adana'da Terör Örgütü DEAŞ Sanığına Hapis İstemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçlamasıyla tutuklanan sanık M.E. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Olayın Gelişimi

27 Haziran tarihinde tutuklanan Suriye uyruklu M.E.'nin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Başsavcılık, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanması için gerekli iddianameyi hazırladı ve Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Yer Alan Detaylar

İddianameye göre, M.E. terör örgütü DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla örgütsel toplantılar düzenlemiş. Ayrıca, dijital materyallerinde örgüt üyelerine ait çok sayıda fotoğraf tespit edilmiştir. Öte yandan sanığın, DEAŞ üyeliğinden işlem gören kişilerle irtibatlarının bulunduğu ve kendisini gizlemek için kod isim kullandığı belirtiliyor.

Örgütsel Faaliyetler ve Yargılama Süreci

M.E.'nin Suriye'deki silahlı çatışmalarda aktif rol aldığı, yakalanan bir diğer sanık Y.A.A.'nın cep telefonunda ise M.E.'nin kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlere dair fotoğraflar bulunmuştur. İddianamede, sanığın 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilmektedir.

Sanık M.E., ifadesinde kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi. Yargılanma sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.