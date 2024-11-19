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Adana'da DEAŞ Terör Sanığına 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ sanığı A.Ö. hakkında iki suçtan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:02
Adana'da DEAŞ Terör Sanığına 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ Soruşturması Kapsamında Gelişmeler

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık A.Ö. hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 26 Ekim tarihinde tutuklanan A.Ö.'nün, silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verildi.

İddianamenin Detayları

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, A.Ö.'nün DEAŞ ile bağlantılarını güçlendirmek amacıyla toplantılar düzenlediği ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, sanığın kod isim kullandığı ve örgütün Suriye’deki silahlı çatışmalarına katıldığına dair kanıtlara da yer verildi. İddianamede, kamuflaj kıyafet giymiş ve uzun namlulu silahlı fotoğraflarının tespit edildiği, sosyal medya hesapları üzerinden de propaganda yaptığı ifade edildi.

A.Ö.'nün Savunması

Sanık A.Ö., ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yargı süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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