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Adana'da DEAŞ Üyesi İki Sanığa Hapis Cezası

DEAŞ üyesi oldukları iddialarıyla yargılanan iki sanık, Adana'da hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:43
Adana'da DEAŞ Üyesi İki Sanığa Hapis Cezası

Adana'da Terör Örgütü Üyeliği Davası

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan H.Ö. ve A.A. isimli iki sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme Süreci ve Gelişmeler

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların, DEAŞ terör örgütüne katılımlarını artırmak amacıyla çeşitli toplantılar düzenlediklerini ve dijital ortamda örgüt üyeleri ile iletişim kurduklarını ifade etti.

Sanıkların Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlarının bulunduğunu belirten savcı, ayrıca örgüt içinde tanımlanan kod adlarıyla faaliyet yürüttükleri, kentteki derslere katıldıkları ve infak adı altında maddi kaynak sağladıkları bilgisini paylaştı.

Sanıkların Savunmaları

Bu mütalaaya karşı sanıklar, DEAŞ üyesi olmadıklarını savunarak beraat talep ettiler. Ancak, mahkeme heyeti toplamda H.Ö. ve A.A.‘ya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verme kararı aldı.

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