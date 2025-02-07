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Adana'da DEAŞ Üyesine 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da DEAŞ üyesi bir kişi, iş yerinde ele geçirilen TNT'den dolayı 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:52
Adana'da DEAŞ Üyesine 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da DEAŞ Üyesine Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kendi kitabevinde TNT bulunduran terör örgütü DEAŞ üyesi S.K., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme Süreci ve İddialar

Duruşmaya tutuklu sanık S.K. ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu belirtti.

Savcı, S.K.'nin, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğunu belirtirken, Bahçelievler Mahallesi'ndeki kitabevinde yapılan aramada 468 gram TNT ele geçirildiğini, sanığın örgütsel toplantılara katıldığını ve ikametinde örgütsel doküman bulundurulduğunu ifade etti. Savcı, sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanık S.K., terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının olmadığını iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, S.K.'ye “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme” suçundan beraatine hükmedildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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