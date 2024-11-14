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Adana'da Depremde 42 Kişinin Ölümüne Neden Olan Ekim Apartmanı Davası Devam Ediyor

Adana'daki depremde yıkılan Ekim Apartmanı davasında tutuklu sanıklar ve gelişmeler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:54
Adana'da Depremde 42 Kişinin Ölümüne Neden Olan Ekim Apartmanı Davası Devam Ediyor

Adana'da Ekim Apartmanı Davası Devam Ediyor

Adana, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından Ekim Apartmanı'nın yıkılması sonucu 42 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan davada sürecin devamı görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. Taraf avukatları ise duruşma salonunda yer aldılar.

Cüneyt Akkaya'nın Savunması

Sanık Cüneyt Akkaya, Ekim Apartmanı'nın yapımında kullandıkları projenin 1975 Deprem Yönetmeliğine uygun olduğunu belirterek, "Yaptığım işlerde usulsüzlük bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum," dedi. Diğer sanıklar Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç da benzer şekilde suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundular.

Savcının Talepleri

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu ve sanıkların üzerlerindeki suçlamaların dikkate alındığında, tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ekim Apartmanı'nın yıkılmasının ardından müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç, 16 Şubat 2023 tarihinde tutuklandılar. Aranan teknik uygulama sorumlusunun Cüneyt Akkaya 21 Ağustos'ta Türkiye'ye iade edildi ve ardından tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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