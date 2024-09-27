Adana'da Depremde 96 Kişinin Ölümüne Neden Olan Müteahhide Ağır Ceza

Adana Depreminde İlgili Davanın Sonucu

6 Şubat 2023 tarihinde Adana'da meydana gelen depremde, 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanının müteahhidi Hasan Alpargün, yargılandığı davada 62 kez müebbet ve toplamda 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma ve Savunma

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Alpargün, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, avukatlar ve müştekiler de hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, Alpargün hakkında toplanan deliller ışığında ceza verilmesini talep etti.

Hasan Alpargün'ün Savunması

Alpargün, inşaat öncesi zemin etüdü yaptırdığını, yasalara uygun bir apartman inşa ettiğini öne sürdü. "1975 Deprem Yönetmeliğine uygun inşaat yaptım. Proje eksiksizdir. Binada hasar oluşmadı. 73 yaşındayım, sağlık sorunlarım var. Tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Müştekilerin Talepleri

Müştekiler, Alpargün'den şikayetçi olduklarını belirtirken, expertiz raporuna dayanarak güçlü bir cezalandırma talep ettiler. Mahkeme, müteahhide, "olası kast ile birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ceza kesildi.

Hakkında Yakalama Kararı

İlgili davada, Hasan Alpargün'ün 6 Şubat'ta KKTC'ye gittiği tespit edilmişti. Adana'ya döndükten sonra tutuklanan Alpargün'ün KKTC'de daire almak için büyük miktarda para transfer etmeye çalıştığı iddia ediliyordu. Alpargün, bu gidişi ile ilgili "Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu."