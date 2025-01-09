Adana'da Depremde Yıkılan Apartmanın Müteahhidi ve Mühendisinin Yargılanmasına Devam Edildi

Adana'da Kahramanmaraş merkezli 2023 depreminde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ve mühendisi yargılanıyor. Müştekiler adalet bekliyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:23
Adana'da Depremde Yıkılan Apartmanın Müteahhidi ve Mühendisinin Yargılanmasına Devam Edildi

Adana'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılanmasına devam ediliyor. Olayın ardından tutuksuz sanık olarak mahkemeye çıkarılan Mete ve Tuğran, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadelerini verdiler.

Duruşmada müşteki Z.G., geçtiğimiz depremde Mete Apartmanı'nda çocuğunu kaybettiğini belirterek, "Mahkemenizden suçluların cezalandırılmasını talep ediyorum. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Sanıklardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Atilla Tuğran, suça ilişkin suçlamaları kabul etmeyerek, "Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Diğer sanık Muzaffer Mete ise, binanın gerekli fen ve teknik kurallara uygun olarak inşa edildiğini öne sürerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ışığında sanıkların adli kontrol halinin devam etmesi ve eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, binanın yıkılışıyla ilgili bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Deprem sonrası yapılan soruşturmada, Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te tutuklanırken, müteahhit Muzaffer Mete 17 Şubat 2023'te gözaltına alınmıştı. Her iki sanık, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

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