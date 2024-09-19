Adana'da Dere Yatağına Düşen Araçta İki Yaralı

Adana'da Dere Yatağına Düşen Otomobilde İki Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Tavşantepe Mahallesi Badem Kuyu Sokak'ta gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralılar

Mehmet D. tarafından kullanılan 38 TH 896 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kaza sırasında otomobilde bulunan Baran C. da yaralandı.

Olay Yeri Müdahalesi

Kaza sonrası olay yerine CANKUR, AKOM ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtardı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralıların Hastaneye Sevki

İlk müdahalenin ardından yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mehmet D.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, tedavisinin devamı için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.