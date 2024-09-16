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Adana'da Direğe Çarpan Araçta Üç Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, direğe çarpan araçta 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 23:45
Adana'da Direğe Çarpan Araçta Üç Yaralı

Adana'da Feci Kaza, 3 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, refüjdeki elektrik direğine çarpan bir otomobildeki üç kişi yaralandı.

Kaza Anı

Olay, Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücü Arda K. yönetimindeki 20 ADA 094 plakalı otomobilin arka sağ lastiğinin yerinden çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaza sonrası gelişmeler

Araç, refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada Arda K. ile birlikte Ertuğrul M. ve Berkay A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın nedenleri

Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedenleri ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, refüjdeki direğe çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi...

Adana'nın Kozan ilçesinde, refüjdeki direğe çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, refüjdeki direğe çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi...

Adana'nın Kozan ilçesinde, refüjdeki direğe çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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