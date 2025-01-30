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Adana'da Dolandırıcılara Hapis Cezası: 369 Bin Liralık Vurgun

Adana'da kendilerini bankacı olarak tanıtan 3 sanık, 369 bin lira dolandırıcılıktan hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:30
Adana'da Dolandırıcılara Hapis Cezası: 369 Bin Liralık Vurgun

Adana'da Bankacı Kılığındaki Dolandırıcılara Ağır Ceza

Adana'da kendilerini bankacı olarak tanıtarak bir vatandaşı 369 bin lira dolandırdığı iddia edilen 3 sanık hakkında mahkeme kararı verildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada, sanıklara verilen cezalar dikkat çekti.

Mahkeme Kararı ve Cezalar

Duruşmaya katılmayan sanıklardan U.S.K, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklar İ.Ş ve E.H, 8 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca, U.S.K için 1 milyon 800 bin lira adli para cezası, İ.Ş. ve E.H. içinse 1 milyon 500'er bin lira adli para cezası öngördü.

Olayın Gelişimi

Olay günü, sanıklardan U.S.K, müşteki V.Ç'yi arayarak hesabının tehlikede olduğunu bildirdi. Bu durumu fırsat bilen sanık, V.Ç'den, kendi kullandıkları farklı bankalara para havale etmesini sağladı. Müştekinin hesabından 249 bin lira, 50 bin lira ve 70 bin lira olmak üzere toplamda 369 bin lira dolandırıldığını belirten savcı, sanıkların “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Sanıkların Savunmaları

Mahkemede savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talep etti. Ancak mahkeme heyeti, dolandırıcılık suçunun kanıtlandığını belirterek, sanıkların ceza almasına hükmetti.

Bu dava, dolandırıcılığın sosyal medyada ve telefonla yapılan dolandırıcılık yöntemlerinin son yıllarda arttığını gözler önüne seriyor. Adana'daki bu olay, mağdurların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan bir örnek teşkil ediyor.

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