Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!

Adana'da Dolandırıcılık Davasında Şok Karar

Adana'da araç kiralama bahanesiyle bir kişiyi 29 bin 100 lira dolandırdığı iddia edilen sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verilerek 100 bin lira adli para cezası da kesildi.

Davaya Katılan Taraflar

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık E.S., mağdur M.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Müştekinin İfadesi

Cumhuriyet savcısı, müşteki M.Y.'nin internet üzerinden bulduğu bir araç kiralama sitesi aracılığıyla sanık E.S. ile iletişim kurduğunu bildirdi. M.Y., sanığa araç kiralama talebiyle dönerek toplamda 29 bin 100 lira gönderdiğini, ardından da sanıkla irtibatının koptuğunu ifade etti.

Sanığa Yönelik İddialar

Savcı, sanık E.S.'nin kurguladığı hile ile haksız kazanç sağladığını belirterek, sanığın "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanık E.S., suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Ancak mahkeme heyeti, sanığı hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.