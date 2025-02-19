Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!

Adana'da araç kiralama bahanesiyle dolandırılan bir kişiye 5 yıl 6 ay ceza verildi. Sanık 29 bin 100 lira zarara yol açtı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:24
Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!

Adana'da Dolandırıcılık Davasında Şok Karar

Adana'da araç kiralama bahanesiyle bir kişiyi 29 bin 100 lira dolandırdığı iddia edilen sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verilerek 100 bin lira adli para cezası da kesildi.

Davaya Katılan Taraflar

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık E.S., mağdur M.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Müştekinin İfadesi

Cumhuriyet savcısı, müşteki M.Y.'nin internet üzerinden bulduğu bir araç kiralama sitesi aracılığıyla sanık E.S. ile iletişim kurduğunu bildirdi. M.Y., sanığa araç kiralama talebiyle dönerek toplamda 29 bin 100 lira gönderdiğini, ardından da sanıkla irtibatının koptuğunu ifade etti.

Sanığa Yönelik İddialar

Savcı, sanık E.S.'nin kurguladığı hile ile haksız kazanç sağladığını belirterek, sanığın "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanık E.S., suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Ancak mahkeme heyeti, sanığı hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buca'da Köpeklerden Kaçan Kişi ve Yakınlarını Bıçaklayan İki Şüpheli Tutuklandı
2
İzmir'deki Patlama Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: 3 Sanık Hakim Karşısında
3
İztuzu Plajı, Tripadvisor'un 2025 'Gezginlerin Seçimi' Listesinde 14. Sırada
4
Isparta'da Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı: Alageyikler ve Kurtlar Görüntülendi
5
İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Arasında İlişkilerin Güçlendirilmesi Teması
6
Bakan Göktaş, TOBB ve TİSK Heyetleriyle Aile Dostu Çalışma Hayatı Üzerine Görüşmeler Yaptı
7
Bahreyn'de 'İslam Dünyasının Diyaloğu' Konferansı Başladı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!