Adana'da Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi yürüttü

Adana Emniyeti, 7 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç zanlının tutuklandığını açıkladı. Soruşturmayı yürüten ekipler, şikayet üzerine geniş çaplı teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.C.'nin 8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Gününde kurye aracılığıyla kendisine gönderilen isimsiz çiçeğe imza atması sonrası bazı gayrimenkul ve araçlarına haciz konulduğu iddiasıyla başvuru yapması üzerine çalışma başlattı.

Polis incelemesinde, çiçeği gönderenlerin Halil B., kız arkadaşı Nuray F. ve Zeynel Abidin T. olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındıkları kaydedildi.

Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş 21 tapu, 1 milyon 620 bin liralık senet ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisin tespitlerine göre, Halil B. bir devlet hastanesinde görev yapan hemşireye kredi çektirerek onun adına otomobil alınmasını sağladı. Ayrıca şüphelilerin, okuma-yazma bilmeyen bir kişiye boş senet imzalatarak mal varlıklarını üzerine geçirdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil B., Nuray F. ve Zeynel Abidin T. sulh hakimliğinin kararıyla tutuklandı.

Adana'da 7 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Adresler ve bir araçta yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş 21 tapu, 1 milyon 620 bin liralık senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.